Awards Atp: Berrettini miglior Comeback Player del 2024

'Felice di questo premio, in campo per inseguire altri successi'

ROMA, 12 DIC – Scivolato fuori dalla top 150 e risalito tra i primi 35 al mondo, Matteo Berrettini è il miglior ‘ritorno’ dell’anno. Il tennista azzurro è stato infatti eletto “Comeback Player” del 2024, grazie ai tre titoli conquistati (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel), e alla Coppa Davis vinta con la maglia della nazionale. Tre titoli per porre fine a un digiuno durato sei mesi e lasciarsi alle spalle un 2023 segnato da infortuni. “Sono davvero felice di aver vinto questo premio – le parole al sito dell’Atp -, Grazie a tutti per il sostegno, è stata davvero una grande stagione e io e il mio team abbiamo fatto davvero un grande lavoro. Sono ovviamente soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno e non vedo l’ora di ritornare in campo nel 2025 per inseguire altri successi. Grazie ancora a tutti, senza il vostro sostegno non sarebbe stato possibile”.

