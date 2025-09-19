Azerbaijan, Hamilton e Leclerc svettano nelle libere 2

agenzia

McLaren attardate: 10mo tempo per Norris, 12mo per Piastri

ROMA, 19 SET – Ferrari protagoniste nella seconda sessione di prove libere del GP in Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku, Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo (1’41″293), seguito da Charles Leclerc (+0.074). Poi la coppia di monoposto Mercedes, con George Russell davanti a Kimi Antonelli. Quinto e sesto tempo per Bearman e Vestappen. McLaren indietro: 10mo Lando Norris (a muro e ai box in anticipo per la rottura della sospensione), 12mo Oscar Piastri.

