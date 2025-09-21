Azerbaijan: Piastri a Muro, super Verstappen riapre il Mondiale

agenzia

Vince l'olandese, Norris 7/o non approfitta del ko del compagno

ROMA, 21 SET – Max Verstappen, partito dalla pole, in Azerbaijan bissa il successo di Monza e – complice l’errore di Oscar Piastri, leader della classifica piloti, a muro nel primo giro – riapre il Mondiale di F1. Sul podio di Baku salgono anche George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams). Quarto un ottimo Kimi Antonelli. L’olandese della Red Bull non ha sbagliato nulla e quando mancano sette GP alla fine della stagione si é portato a -69 da Piastri. Nella sfida interna al team McLaren, Lando Norris sale a -25, ma coglie solo il settimo posto e approfitta a metà dell’incidente del compagno. In ombra le Ferrari, a chiusura di un fine settimana con poco da salvare: ottavo Lewis Hamilton, nono Charles Leclerc.

