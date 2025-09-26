Azzi (Dazn), “Pirateria è un crimine da 360 milioni l’anno”

agenzia

"Ringraziamo Autorità e Istituzioni coinvolte nella lotta"

ROMA, 26 SET – “Ringraziamo le Autorità e le Istituzioni coinvolte per l’impegno che stanno profondendo e che ci auguriamo continui. Gli sviluppi dell’operazione Gotha del 2022 confermano una realtà inequivocabile: la pirateria non è un fenomeno marginale, ma un sistema criminale radicato e diffuso su larga scala. Pur considerando solo una porzione del fenomeno, l’operazione ha rivelato che ogni mese vengono sottratti alla nostra industria 30 milioni di euro, pari a 360 milioni all’anno, con oltre 900.000 utenti potenzialmente coinvolti che potrebbero essere identificati, come già sta accadendo per altre operazioni. La pirateria continua a erodere il valore dei diritti sportivi, ostacolando lo sviluppo e la crescita del settore”. Lo afferma Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia in merito all’operazione Gotha II.

