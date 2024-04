Azzurra Dosso ‘spero l’Italia diventi la Florida dell’atletica’

agenzia

Patta sogna in grande 'A Parigi vogliamo bissare Tokyo'

ROMA, 16 APR – “Spero che un domani l’Italia sia il campo dove venire ad allenarsi, diventando la Florida della situazione”. Lo ha detto la velocista azzurra Zaynab Dosso a margine del raduno delle staffette azzurre allo Stadio dei Marmi utilizzato per la prima volta dalla nazionale dopo il restyling in vista degli Europei di Roma. L’obiettivo maschile e femminile delle staffette sarà quello di strappare il pass per i Giochi di Parigi nel World Relays di Nassau (Bahamas) il prossimo sabato 4 e domenica 5 maggio. Gli obiettivi di Dosso sono comunque chiari perché i mondiali indoor di Glasgow “mi hanno lasciato tranquillità emotiva”. “Ora basterà sognare in grande – ha proseguito – Ma alle Olimpiadi con la staffetta vogliamo replicare se non fare meglio del quarto posto ai mondiali di Budapest”. Prima di Parigi, però, non ci sarà solo Nassau, ma anche gli europei di Roma. “Sarà una stagione complicata, mai così difficile con tre appuntamenti tutti ravvicinati – ha spiegato Filippo di Mulo, responsabile della velocità azzurra – A Nassau c’è la prima porta per entrare a Parigi, ma abbiamo anche un piccolo paracadute con le prestazioni dello scorso anno. Le staffette sono sempre un terno al lotto, ma restiamo positivi”. Di Mulo definisce poi l’esordio di Filippo Tortu nei 100m con 10.15 “una buonissima prestazione” in vista del proseguo dell’anno dove la 4×100 maschile vorrà bissare l’oro di Tokyo. “Proveremo a soddisfare le aspettative – ha concluso Lorenzo Patta, campione olimpico a Tokyo-. Forse siamo partiti troppo sparati con un oro in Giappone (ride, ndr) ma vogliamo replicare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA