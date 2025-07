Azzurre al Quirinale, Buonfiglio “ora siete squadra da battere”

agenzia

Presidente Coni, puntate ai Mondiali e alle Olimpiadi

ROMA, 24 LUG – “Avete dato un segnale importante allo sport italiano, lo confermano i dati sugli ascolti tv. Da ex atleta mi sono emozionato, Oggi siete una squadra da battere, ma bisogna porsi degli obiettivi, non solo sul campo ma anche fuori dando l’esempio specie ai giovani”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio al Quirinale, per l’incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la nazionale di calcio femminile al rientro da Euro Woman 2025. Buonfiglio si è detto emozionato per essere alla presenza del Capo dello Stato a meno di un mese dalla sua elezione e il giorno dopo la sua nomina. Rivolto ancora alle ragazze, ha detto loro di impegnarsi per andare ai Mondiali e alle Olimpiadi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA