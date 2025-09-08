Azzurre del volley a Malpensa con la Coppa, cori e abbracci

Vittorie

Duecento tifosi ad attenderle. Sylla, grazie per tanto affetto

È stata Anna Danesi, la capitana della Nazionale di Pallavolo che ieri si è laureata campione del Mondo, ad uscire per prima, pochi minuti dopo le 15, dal gate 8 degli arrivi B dell’aeroporto di Malpensa Sorriso larghissimo, la Coppa del Mondo stretta tra le mani, ad aspettare Danesi e compagne oltre duecento tifosi al grido di ‘Italia, Italia’.

L’omaggio floreale, poi l’abbraccio con i tifosi tra cori dedicati a Velasco e l’emozione di Miriam Sylla: “Non ci si abitua mai a questo affetto. Grazie!”.

