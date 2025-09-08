Azzurre del volley attese a Malpensa, ‘hanno fatto la storia’

agenzia

Tanti tifosi per l'arrivo in Italia delle campionesse del mondo

MALPENSA (VARESE), 08 SET – Grande attesa a Malpensa per l’arrivo della nazionale femminile di volley. Tantissimi tifosi, tra cui tante giovani pallavoliste, sono arrivati da tutta la Lombardia e non solo per accogliere le campionesse del mondo con palloni e magliette da farsi autografare. “Hanno fatto la storia. Diventare come loro? Forse un giorno. Per adesso siamo super tifose”, dicono le ragazzine.

