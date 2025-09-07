agenzia
Azzurre mondiali, Mattarella le invita al Quirinale
Presidente della Repubblica riceverà la Nazionale di pallavolo
ROMA, 07 SET – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le azzurre della pallavolo laureatesi poco fa campionesse del mondo. L’invito è stato fatto pervenire tramite il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. L’incontro si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.
