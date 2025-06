Azzurre verso gli Europei, ‘in bocca al lupo’ da Sara Gama

agenzia

Ex capitana visita Coverciano, domani la lista delle convocate

ROMA, 24 GIU – Ultime sedute di allenamento a Coverciano per l’Italia femminile, che venerdì partirà per la Svizzera, sede dal 2 al 27 luglio prossimi dell’Europeo 2025. Domani pomeriggio verrà svelata la lista delle 23 convocate da Andrea Soncin per il torneo, scelte tra le 34 attualmente al lavoro al Centro tecnico federale e che oggi hanno avuto la visita di Sara Gama, storica capitana azzurra. Una visita molto gradita da Soncin (“Per me e per tutte noi è stata fondamentale”, ha dichiarato), dallo staff e dal gruppo, che ha avuto la possibilità di confrontarsi nuovamente con una leggenda del calcio femminile. L’ex difensore, quarta per presenze all time con la maglia dell’Italia (140) ha voluto incitare e fare l’in bocca al lupo alle ragazze, alimentando il “clima magico”, parole del ct, che c’è intorno alla squadra.

