Azzurri a Coverciano, previsto confronto tra Spalletti e Gravina

Calcio

Dopo l'umiliante sconfitta a Oslo testa al match con la Moldova

Una giornata di riflessione e di confronto, perché la sconfitta a Oslo è pesante e può compromettere il cammino ai mondiali del 2026. A Coverciano il day after la debacle contro la Norvegia è per rimettere ordine e chiarirsi sul futuro: è previsto un confronto tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ct, Luciano Spalletti, e la squadra per favorire una riflessione aperta con il focus che adesso deve rimanere la partita di lunedì a Reggio Emilia con la Moldova. Insomma, l’obiettivo è capire come arrivare all’obiettivo della qualificazione con le forze in campo.

