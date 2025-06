Azzurri: allenamento al completo, insieme all’U.18 viola

agenzia

In gruppo anche Gatti, Di Lorenzo e l'ultimo arrivato Rugani

FIRENZE, 04 GIU – La Nazionale prosegue la preparazione a Coverciano in attesa del debutto nelle qualificazioni mondiali venerdì sera Oslo contro la Norvegia di Haaland. Azzurri al completo agli ordini di Luciano Spalletti, presenti anche Di Lorenzo e Gatti che in questi giorni hanno fatto un lavoro specifico e l’ultimo giocatore ad essersi aggregato, Daniele Rugani, chiamato per sostituire l’infortunato Matteo Gabbia, out per un infortunio muscolare, terzo azzurro ad aver lasciato il ritiro dopo Alessandro Buongiorno e Manuel Locatelli. L’ultima convocazione di Rugani, reduce da una stagione da riserva nell’Ajax, risale a 7 anni fa, ovvero al novembre 2018 sotto la gestione di Roberto Mancini. Questo pomeriggio la Nazionale si è allenata insieme alla squadra Under 18 della Fiorentina, mentre domani mattina svolgerà un altra sessione a Coverciano prima di partire per la Norvegia. La gara di venerdì sarà arbitrata dallo spagnolo Sanchez. Ad assisterlo Raul Cabanero e Inigo Prieto, mentre il quarto uomo sarà Alejandro Muniz Ruiz. Spagnoli anche Var e Avar, rispettivamente Juan Martinez Munuera e Valentin Gomez.

