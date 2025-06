Azzurri: Cambiaso ‘spiace per il ct, volevano salutarlo meglio’

agenzia

Raspadori, la maglia chiede di più e noi dobbiamo fare di più

ROMA, 09 GIU – “Non siamo contenti e non volevamo che andasse così. Di certo volevamo salutarlo meglio. Lui è un grande allenatore e ha dimostrato tanto amore per questo sport. Ci dispiace che sia andato via”. Così Andrea Cambiaso, ai microfoni della Rai, dopo il 2-0 alla Moldova. “I Mondiali? Ci proveremo sicuramente a portare l’Italia al torneo. Finora i risultati sono stati negativi ma riusciremo in tutti i modi a qualificarci”. Anche Giacomo Raspadori, l’altro marcatore della partita – ha espresso la sua tristezza per l’addio di Luciano Spalletti, poi ha analizzato la gara, sottolineando che “non è facile come sembra fare tanti gol, anche contro una squadra contro la Moldova – ha sottolineato -. Certo potevamo calciare di più in porta ma non è scontato fare cinque o sei gol. Certo la nostra maglia chiede di più e noi dobbiamo fare di più”.

