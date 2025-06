Azzurri: Di Lorenzo, la Norvegia ha Haaland noi Donnarumma

agenzia

'Gigio è portiere più forte, vogliamo tutti andare al Mondiale'

FIRENZE, 03 GIU – ”La Norvegia ha grandi attaccanti come Haaland e Sorloth ma noi siamo fortunati ad avere Donnarumma, il portiere più forte al mondo”. Così Giovanni Di Lorenzo parlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le prime due gare di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. ”Vogliamo tutti andare al Mondiale e sappiamo quanto sia giù importante la trasferta di Oslo di venerdì, molto passa da lì – ha proseguito il capitano del Napoli – Pensare che un bambino di 10 anni non ha ancora mai visto l’Italia a questa competizione aumenta la responsabilità e la voglia di esserci. Guai fallire la qualificazione per tre volte di fila”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA