Azzurri in raduno a Trento, Pozzecco ‘felici di cominciare’

agenzia

La nazionale si prepara al preolimpico di Portorico

ROMA, 09 GIU – “Siamo più che contenti di cominciare questa avventura e come sempre daremo tutto perchè i Giochi Olimpici sono l’obiettivo più alto che si possa immaginare”. Lo ha detto il ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco, nel primo giorno di raduno dell’Italia a Trento in preparazione al torneo preolimpico di inizio luglio in Portorico. “Da oggi ci alleneremo con impegno ed entusiasmo lungo le diverse tappe della preparazione coinvolgendo anche ragazzi giovani e di prospettiva. Il sostegno dei nostri tifosi sarà determinante e mi auguro che a Folgaria dal 14 al 21 giugno e a Trento per la partita del 23 giugno ci sia il tutto esaurito”, ha aggiunto l’allenatore. In attesa che si concluda la serie scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, lo staff tecnico lavorerà con gli atleti a disposizione per iniziare a costruire la squadra che dopo due amichevoli (23 giugno contro la Georgia a Trento e 25 giugno contro la Spagna a Madrid) volerà a Miami e poi in Portorico per giocare il Torneo Pre Olimpico (2/7 luglio). Il raduno di Trento sarà anche l’occasione per vedere all’opera alcuni tra i talenti più interessanti del panorama cestistico italiano. Il Ct ha voluto dare continuità al progetto “Green Team” varato lo scorso anno con le due amichevoli contro la Spagna a Torrejon de Ardoz.

