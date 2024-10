Azzurri: Pisilli, tutto per dimostrare di meritare la chiamata

agenzia

Il giovane centrocampista della Roma: 'Non me l'aspettavo'

FIRENZE, 08 OTT – “Essere qui è un punto di partenza, non me l’aspettavo, non avevo pretese. Darò tutto me stesso per dimostrare di meritare questa chiamata”. Lo ha detto Niccolò Pisilli, classe 2004, il più giovane del gruppo convocato da Luciano Spalletti per i prossimi due impegni di Nations League giovedì a Roma contro il Belgio (venduti ad ora oltre 30.000 biglietti) e lunedì a Udine contro Israele. “Ringrazio De Rossi, Mourinho e Juric che mi hanno dato la possibilità di arrivare qui – ha continuato il centrocampista della Roma – Non ho un modello preciso, cerco di carpire qualcosa da tutti i migliori. Diventare un giorno un simbolo del mio club? Essendo un tifoso della Roma mi piacerebbe, ma è ancora presto per dire se potrò fare tutta la carriera nella stessa squadra”.

