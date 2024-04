Azzurri: Spalletti, raggiungere in fretta un livello superiore

agenzia

Il ct, c'è un percorso da fare rispetto a quello che siamo ora

ROMA, 23 MAR – “Dobbiamo raggiungere un livello superiore, e dobbiamo fare in fretta. Bisogna fare un passo in avanti rispetto a quello che siamo ora perchè servirà un livello superiore per andare ad affrontare già nelle prime partite gli avversari che ci sono toccati”. Lo ha detto il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ai microfoni di Rai Sport, alla vigilia dell’amichevole a New York con l’Ecuador, secondo e ultimo impegno della mini tournee degli azzurri negli Usa, parlando della crescita della nazionale in vista dell’Europeo. “E’ un percorso che dobbiamo fare ma dato che non ci vediamo tutti i giorni come in un club, abbiamo poco tempo per lavorare e approfondire, quindi bisogna fare delle sintesi veloci”, ha aggiunto il tecnico toscano, che poi, parlando dell’affetto mostrato dai tifosi negli States, ha sottolineato che questo “ci dà molta responsabilità ma nello stesso tempo ci carica di forza”.

