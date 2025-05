Azzurri: Vicario deve rinunciare, Spalletti convoca Carnesecchi

agenzia

Problemi fisici rendono indisponibile il portiere del Tottenham

ROMA, 28 MAG – Per sopraggiunta indisponibilità del portiere Guglielmo Vicario, il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha convocato Marco Carnesecchi per il raduno in programma sabato 31 maggio che precederà i due impegni della Nazionale contro Norvegia e Moldova, validi come gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Recente vincitore dell’Europa League col Tottenham, Vicario ha accusato problemi fisici, fa sapere la Figc, e così il ct si affida al portiere dell’Atalanta, che torna nell’elenco dei convocati a distanza di un anno e tre mesi, dopo aver fatto parte nel marzo del 2024 della tournée americana coincisa con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.

