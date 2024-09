Bagnaia, a Mandalika voglio lasciarmi alle spalle Misano

agenzia

Gara in Indonesia: "C'é tanta passione, qui è sempre speciale"

ROMA, 25 SET – Il motomondiale sbarca in Indonesia, al Mandalika Street Circuit, per il 15mo appuntamento stagionale. L’anno scorso la pista situata a sud dell’arcipelago indonesiano vide il successo di Francesco Bagnaia. Il campione della Ducati riuscì a conquistare la vittoria in rimonta, pur essendo partito dalla 13ma posizione in griglia, mentre la Sprint andò a Jorge Martin. “Tornare in pista già questo fine settimana è sicuramente positivo: ci permette di lasciarci definitivamente alle spalle Misano per concentrarci esclusivamente su Mandalika – il messaggio del campione del mondo, reduce dalla caduta nel GP dell’Emilia Romagna – Correre qui e sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport”. “Non sarà sicuramente un weekend semplice: qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni della pista spesso non ottimali – conclude Bagnaia – ma siamo comunque pronti ad affrontare qualsiasi condizione e cercare di essere veloci fin da subito”. Iniziare il lungo ed intenso tour asiatico “con la vittoria nel mio gran premio di casa è sicuramente qualcosa che mi infonde fiducia e motivazione, ma resto con i piedi per terra – le parole di Enea Bastianini – Insieme alla mia squadra stiamo lavorando bene e gli obiettivi sono continuare in questa direzione ed essere costantemente in lotta per le prime posizioni. A Mandalika le condizioni della pista e le alte temperature non renderanno le cose semplici”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA