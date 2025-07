Bagnaia, “lavoro per tornare a lottare per la vittoria”

agenzia

ROMA, 17 LUG – Marc Marquez sta dominando il Mondiale MotoGP e reggere la pressione per gli altri piloti non é facile. “Sappiamo tutti il potenziale di Marc, ma io entro in pista pensando di lavorare per arrivare a vincere – ha detto Francesco Bagnaia a Sky Sport – In questo momento conosciamo la situazione e quanto lui si stia trovando bene sulla moto e stia correndo quasi senza rivali. Sto lavorando come al solito per tornare ad avere un feeling che mi possa aiutare a lottare almeno contro di lui, perché so perfettamente che il potenziale per farlo c’è”. Il circuito di Brno non era più stato in calendario dal 2020. “E’ sempre stato uno dei miei tracciati preferiti e sono contento di tornare a correre qui spiega il pilota Ducati – E’ incredibile e riasfaltato lo sarà ancora di più. Ho saputo dei tempi ai test, hanno abbassato il record di 4 secondi. Si parla di quasi un’altra pista rispetto a quella che mi ricordo. Non vedo l’ora di incominciare”.

