Bagnaia “nelle sprint è sempre così, dove parto arrivo””

Dall'Igna "gap da risolvere, ma la domenica lui va sempre bene"

ROMA, 26 APR – “È stata una Sprint classica, come sta succedendo spesso. In queste gare dove parto arrivo, è difficile che riesca a superare o comunque faccio fatica a trovarmi nella situazione di poter sorpassare”. Lo ha detto Francesco Bagnaia, commentando a Sky Sport il suo terzo posto nella gara breve a Jerez. “Parto e mi trovo sempre da sette decimi a un secondo dal pilota davanti e quando provo ad avvicinarmi inizio ad avere grossi problemi con la gomma anteriore”, ha aggiunto il pilota della Ducati. ” “E’ successo lo stesso anche qui – ha proseguito -. Sono partito abbastanza veloce, ho lasciato un po’ di spazio ad Alex Marquez ma quando ho provato ad avvicinarmi ho iniziato a rischiare veramente tanto e a quel punto sono arrivato terzo”. Anche il dg di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, ha confermato i problemi del pilota piemontese nelle gare brevi. “Mi aspettavo un po’ di più da lui però il terzo posto è comunque un risultato importante – ha affermato -. Nelle Sprint ha sempre qualche difficoltà che dovremo lavorare per risolvere. Domani la gara credo che sarà differente, come spesso accade. Lui la domenica è sempre molto più performante”.

