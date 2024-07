Bagnaia verso Silverstone, “si torna a fare sul serio”

agenzia

Il leader del mondiale pronto: "Non vedo l'ora che sia venerdì"

ROMA, 31 LUG – Termina nel fine settimana a Silverstone la pausa estiva del motomondiale e Francesco Bagnaia, tornato leader della classifica piloti della MotoGP, scalpita: “Si torna a fare sul serio”. “Le nostre vacanze sono terminate prima rispetto agli altri piloti. La settimana scorsa siamo stati a Misano per il World Ducati Week – ricorda Pecco, che nell’occasione ha vinto la ‘Race Of Champions’ – e abbiamo potuto sfidarci con la nuova Panigale V4 S. È stata una bella occasione per riprendere confidenza con la pista, ma soprattutto per incontrare i nostri tifosi provenienti da tutto il mondo”. “In questa pausa mi sono anche riposato – prosegue il pilota, che tra l’altro il 20 luglio scorso ha anche portato all’altare Domizia Castagnini – e ora sono pronto ad affrontare questa seconda parte di stagione che sarà sicuramente molto intesa ed impegnativa. Non vedo l’ora sia venerdì”.

