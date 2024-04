Balata incontra ministro Locatelli,’B in campo sulla disabilità’

agenzia

IL 3 dicembre iniziative mirate nella giornata internazionale

ROMA, 11 APR – La Lega di Serie in campo per i progetti sulla disabilità. Il presidente Mauro Balata ha incontrato in mattinata il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli: al centro del colloquio – fa sapere la Lega B – “la condivisione dei valori dello sport quale strumento di aggregazione sociale e promozione dell’autonomia, capace più di altri di diffondere i principi di solidarietà ed inclusione”. In particolare il ministro Locatelli e il presidente Balata hanno condiviso che “la disabilità non debba essere intesa quale limite della persona, ma quale specificità e peculiarità da valorizzare. Su questa base, si è deciso di sviluppare progetti e iniziative con i club della Serie B che pongano al centro le persone con disabilità che avranno il loro apice in corrispondenza della giornata internazionale del 3 dicembre”. Durante l’incontro Balata ha anche illustrato il progetto di Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc che vede la Lega B e i propri club impegnati con le squadre iscritte al campionato di Quarta Categoria.

