Balotelli cade a Lignano e fatica a rialzarsi, video è virale

agenzia

Girato da qualcuno e postato su Instagram e Tik Tok

TRIESTE, 30 GIU – Cade a terra, tenta di rialzarsi ma ricade, poi riprova ancora e finalmente riesce a rimettersi in piedi. Protagonista di un video già divenuto virale su Instagram e Tik Tok è Mario Balotelli. E’ stato girato la notte scorsa a Lignano Sabbiadoro, dove spesso il campione va a trascorrere periodi di relax. Vuoi per la delusione della partita dell’Italia con la Svizzera, vuoi perché forse aveva un po’ alzato il gomito oppure si era scatenato in un locale, sta di fatto che Balotelli è stato visto in strada insieme con un amico e filmato. Fin dall’inizio del video si vede che il calciatore non è nel pieno possesso delle proprie facoltà psico-fisiche, poi si ha la conferma quando cade, tenta di rialzarsi ma barcolla e ricade a terra. Infine, riesce nel tentativo e si allontana con l’amico.

