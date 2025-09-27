Bani risponde a Blesa, il Palermo strappa un buon pari a Cesena

serie B

La squadra di Pippo Inzaghi va sotto ma poi impone il suo gioco

Al termine di un match vibrante, Cesena e Palermo si spartiscono un punto con un pareggio per 1-1 che ha regalato spettacolo agli spettatori dello stadio Manuzzi. La gara, equilibrata per gran parte della prima mezz’ora, ha visto un’accelerazione improvvisa che ha animato la partita.

Al 31’, Klinsmann si supera con un intervento miracoloso su un colpo di testa ravvicinato di Le Douaron, mentre subito dopo è il Cesena a sfiorare il vantaggio con Shpendi, il cui tiro viene deviato in angolo da Ceccaroni. Il gol che rompe l’equilibrio arriva poco dopo: Francesconi recupera palla a centrocampo, mette in moto un’azione che coinvolge Castagnetti e Berti. Quest’ultimo si presenta a tu per tu con la porta, ma viene steso da Pierozzi, episodio che avrebbe potuto meritare il rigore. Senza lasciar rallentare l’azione, Blesa sprinta e supera Joronen, portando il Cesena in vantaggio.

La ripresa si apre con due occasioni clamorose degli emiliani: in meno di due minuti, Berti e Shpendi non riescono a concretizzare due clamorose palle gol. Il Palermo però non si scompone e al 54’ sfiora il pari con una traversa colpita da Pohjanpalo, riuscendo a pareggiare al 56’: cross da sinistra di Augello, Bani anticipa tutti in area e insacca alle spalle di Klinsmann grazie a un tocco decisivo.