Barcellona, l’Aprilia torna sul luogo della doppietta 2023

L'anno scorso Espargaro precedette Vinales nella gara lunga

ROMA, 21 MAG – Il motomondiale torna al Circuit de Barcelona Catalunya per il sesto GP della stagione ed è un appuntamento che in Aprilia evoca il dominio dello scorso anno, con due vittorie di Aleix Espargaro e due podi di Maverick Vinales, rispettivamente primo e secondo nella gara lunga. Quest’ultimo arriva in Catalogna sullo slancio della solida prestazione di Le Mans, con il podio nella sprint. “È la gara di casa, c’è tutto il mio fan club, quindi è una pista dove voglio fare bene – conferma Vinales, quinto nella classifica piloti con 81 punti – Siamo pronti e preparati per fare un buon weekend. La mentalità è quella di restare concentrati per fare bene e dare il massimo”. “Il tracciato di Barcellona si adatta molto bene al mio stile perché ci sono curve veloci e non ci sono tornantini molto lenti – sottolinea Espargaro – È una pista dove la moto funziona bene. L’anno scorso è stato il weekend più bello della mia vita. Non sarà facile ripeterlo, ma proveremo a tornare davanti”.

