Barcellona maglia speciale nel ‘Clasico’ con Travis Scott

Esaurita in mezzora, il rapper dopo Rolling Stones e i Coldplay

ROMA, 02 MAG – Come ogni anno in occasione di un ‘Clasico’ contro il Real Madrid, il Barcellona patrocinato da Spotify utilizzerà una maglia dedicata a un artista contemporaneo. Così dopo il rock del Rolling Stones e le melodie dei Coldplay, e le collaborazioni con Drake, Rosalia e Karol G, ora è il turno del Rap con Travis Scott. Di questa ‘camiseta’, oltre a quelle per i giocatori, sono state realizzati 1.899 esemplari in vendita online a 399,99 euro e 11 da uomo e 11 a donna firmate da tutta la squadra acquistabili a 2999,99 euro l’una. Messe in vendita alle 9 di questa mattina, dopo poco più di mezzora il club blaugrana ha fatto sapere che erano andate tutte esaurite, per un incasso totale di 1.585.161,8 euro. Ora i tifosi del Barça sperano che gli effetti di questa casacca siano così positivi anche in campo.

