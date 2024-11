Barcellona: Martin, é un privilegio sfidare Bagnaia

agenzia

"Se il titolo arriva sabato felicissimo, ma anche domenica"

ROMA, 14 NOV – “E’ un privilegio essere qui di nuovo a sfidare Bagnaia per il titolo mondiale. Ho fiducia in me stesso, negli ultimi giorni mi sono passati tanti pensieri per la testa”. Nel fine settimana che potrebbe portargli il primo titolo della classe MotoGP, Jorge Martin ha parlato in conferenza stampa da Barcellona, insieme a Francesco Bagnaia, unico rimasto a contendergli l’iride. “Il mio obiettivo è fare il mio meglio dal venerdì alla domenica, poi vincere o non vincere sarà una conseguenza. Finalmente posso correre senza guardare nessun altro, ma solo me stesso. Se dovessi vincere sabato andrebbe benissimo” perché sarebbe già certo del titolo, “ma se dovesse arrivare domenica sarei contento lo stesso” ha aggiunto lo spagnolo.

