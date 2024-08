Barcellona, preso Dani Olmo dal Lipsia

agenzia

Contratto di sei anni, clausola rescissoria a 500 milioni

BARCELLONA, 09 AGO – Il Barcellona ha ingaggiato la stella spagnola Dani Olmo dal Lipsia per una cifra stimata di 60 milioni di euro. “Il giocatore ha firmato un contratto con il club per le prossime sei stagioni, in scadenza il 30 giugno 2030, e la sua clausola rescissoria è di 500 milioni di euro”, ha affermato la squadra catalana in una nota. Al recente Europeo di calcio Olmo, 26 anni, centrocampista offensivo, ha concluso come capocannoniere a pari merito con tre gol, aiutando La Roja a vincere la competizione per la quarta volta. Ha giocato nelle giovanili del Barcellona, prima di passare alla Dinamo Zagabria nel 2014 ed al Lipsia nel 2020, dove ha vinto due coppe di Germania.

