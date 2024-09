Baroni “domani esami per Castellanos, spero nulla di grave”

agenzia

Il tecnico laziale: "Abbiamo tanti giovani, vanno lanciati"

ROMA, 17 SET – “Il Verona farà una grande stagione e questo dà valore alla nostra prestazione. Mi sembra che il Verona, tra tutte le partite giocate, questa sia stata quella in cui ha fatto meno dal punto di vista offensivo perché non glielo abbiamo permesso. Castellanos? Domani farà gli esami, penso non sia nulla di importante, ma qualcosa ha sentito. Non è facile recuperare dai viaggi intercontinentali e speriamo non sia nulla di importante”. Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico biancoceleste, che in conferenza stampa analizza la vittoria contro il Verona. L’allenatore laziale, poi, sottolinea come quella biancoceleste sia una squadra che “va lanciata, abbiamo giovani interessanti. Sono andati via giocatori che hanno fatto la storia, noi ora dobbiamo lavorare sul collettivo e sulla voglia di sacrificarsi insieme. La squadra ha fatto bene perché ha avuto anche personalità nella gestione della gara” mentre sui motivi che l’hanno spinto a lasciare i gialloblu Baroni ammette che quella scorsa è stata “un’annata particolare, ho dato tutto e ho sentito la necessità di cambiare qualcosa. Poi è arrivata la mia grande occasione e sono stracontento”, conclude.

