Baroni, non si possono regalare certi palloni all’Inter

agenzia

"Al Torino è mancata cattiveria, sconfitta deve darci la spinta"

MILANO, 25 AGO – “Siamo addolorati per il risultato, ma deve darci la cattiveria che oggi è mancata in alcune situazioni. Loro hanno fatto una partita di grande qualità e noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all’Inter palloni che poi ti mettono in difficoltà”: è la dura analisi di Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter a San Siro. “Un solo gol è stato costruito dall’Inter – ha spiegato il tecnico a Dazn -, gli altri sono stati errori nostri che non possiamo concedere a un avversario di valore. La squadra deve crescere e velocemente perché abbiamo un avvio di campionato difficile, devono essere delle opportunità per noi e questa sconfitta deve darci quella spinta, quel dolore, per trovare l’equilibrio e la compattezza che vogliamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA