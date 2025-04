Baroni, sapevo che i miei avrebbero reagito dopo il Bodo

agenzia

Tecnico Lazio 'ora tutto per tutto per tornare in Europa'

GENOVA, 23 APR – C’era tanta voglia di cancellare l’eliminazione in Europa League, a opera del Bodo Glimt, e la Lazio lo ha fatto nel migliore dei modi espugnando il difficilissimo campo del Genoa e quindi rilanciando le proprie quotazioni per la corsa alla Champions League. “Sono davvero contento perché i ragazzi hanno disputato un’ottima prestazione contro un avversario difficile come la squadra di Vieira – dice il tecnico Marco Baroni -. Devo fare i complimenti alla squadra perché ha fatto la partita corretta contro una squadra molto ostica in casa. Guardando i giocatori in settimana, sapevo che avrebbero reagito e lo hanno fatto vedere in campo. Non dovevamo mettere da parte l’episodio, avevamo la consapevolezza di aver fatto un grande torneo. Deve essere un punto di partenza e da oggi dobbiamo giocarci tutte gare che abbiamo a disposizione per rimanere in Europa”. “La squadra ha dimostrato di meritarselo nel corso del campionato – sottolinea Baroni – e mentalmente dobbiamo pensare soltanto ad una cosa: dobbiamo concentrarci su ogni gara per volta per conquistare l’accesso alle competizioni europee. Non mi danno fastidio le voci. Sono concentrato sul lavoro che abbiamo fatto e su quanto sta facendo la mia squadra, siamo arrivati fino a qui insieme facendo un percorso molto interessante”. “La Lazio ha espresso anche un bel calcio, ora pensiamo soltanto giorno dopo giorno e al prossimo match”, conclude.

