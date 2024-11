Baroni, solo lavoro ci può portare a obiettivi

agenzia

'Lazio brava, la classifica? Non vedo senza occhiali…'

MILANO, 31 OTT – “Classifica? Non vedo bene senza occhiali (spiega con un sorriso, ndr.). Siamo contenti perché la squadra sta giocando bene e sta lavorando forte. Stiamo creando un’identità e ci interessa questo. Solo il lavoro ci può portare a raggiungere gli obbiettivi”: lo dice il tecnico della Lazio Marco Baroni a Dazn dopo il successo sul Como. “Oggi siamo scesi in campo con personalità, li abbiamo aggrediti e abbiamo costruito in verticale. Posso solo fare i complimenti alla squadra. I giocatori vanno sostenuti dandogli delle opportunità. Avevamo qualche assenza e qualche giocatore in campo acciaccato. Dovevamo gestire la partita e lo abbiamo fatto bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA