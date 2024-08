Baroni ‘Udinese bel test, la mia Lazio sarà pronta’

agenzia

Il tecnico 'trasferta complicata, servirà una partita accesa'

ROMA, 23 AGO – “La squadra ha lavorato molto bene, abbiamo messo alle spalle la gara passata e guardiamo a questa trasferta insidiosa, complicata. L’Udinese è un bel test, una squadra che ha struttura fisica e gioca un calcio in verticale. Ci saranno delle difficoltà, ma la squadra è preparata. Serve una partita accesa”. Così Marco Baroni, allenatore della Lazio, presenta in conferenza stampa la partita contro i bianconeri in Friuli. “L’Udinese è una società lungimirante, ha un allenatore nuovo che ricerca un calcio diverso ma tutto dipende da noi. Ci aspetta una partita non facile, ma saremo pronti”, prosegue il tecnico. Nonostante la vittoria con il Venezia, sottolinea Baroni, la Lazio deve ancora “trovare maggiore equilibrio nella compattezza, ma la squadra mi è piaciuta perché non è facile andare sotto subito. Siamo rimasti nella partita e non ci siamo scomposti. Mi piace una squadra che abbia il dominio del gioco e questa squadra può produrre ancora di più”, il suo pensiero. Mentre su Dia, ultimo acquisto laziale, “non escludo di vederlo insieme a Castellanos. Sta bene, ha lavorato e si è calato molto bene”. Parlando proprio dell’argentino, grande protagonista all’esordio, Baroni ha ammesso come sia un giocatore “forte, deve giocare con ferocia, lavora bene per la squadra e credo che, al di là del gol che è stato cercato, è stato presente dentro la partita. Davanti sanno che devono portare la prima pressione, c’è tanto lavoro da fare e lui è desideroso di farlo”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA