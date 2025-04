Baschirotto in rimonta, 1-1 lo scontro salvezza Lecce-Venezia

agenzia

Veneti avanti con autogol di Gallo, poi il pari

ROMA, 06 APR – Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Lecce e Venezia. Salentini avanti con Ramadani e Morente, prima dell’intervallo si rende pericoloso Yeboah. Al 5′ della ripresa i veneti passano in vantaggio con l’autorete di Gallo, al 20′ però Baschirotto salva i salentini. Nel finale un palo nega la rimonta a N’Dri. Un punto a testa che non muove troppo la classifica in chiave salvezza.

