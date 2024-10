Baseball Usa: Ohtani da record, palla all’asta per 4 milioni

agenzia

L'asso giapponese aveva fatto 50/o fuori campo

ROMA, 23 OTT – Un altro record per Shohei Ohtani, l’asso giapponese dell Major League di Baseball. La pallina con la quale il campione aveva realizzato il suo cinquantesimo fuoricampo in stagione – un primato assoluto anche per il baseball Usa – è stata infatti venduta all’asta per la cifra record di 4,4 milioni di dollari, in euro 4 milioni. Il battitore dei Los Angeles Dodgersgiapponese, 30 anni, aveva realizzato il suo home run stagionale n.50 e rubato la cinquantesima base lo scorso 19 settembre, nella partita contro i Miami Marlins. I 4,4 milioni di dollari pagati da un acquirente sconosciuto sono il prezzo più alto mai raggiunto all’asta da una palla sportiva. Il precedente record pagato all’asta per una palla da baseball era di 3 milioni di dollari, pagati nel 1999 per la palla da record di Mark McGwire della stagione MLB del 1998. Ora Ohtani sara’ impegnato con i Dodgers nelle World Series, la finalissima del baseball Usa, contro i New York Yankees. La prima delle sfide, al meglio delle sette, e’ in programma sabato prossimo.

