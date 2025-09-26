Basket: ai nastri di partenza la Serie C maschile, Alfa Catania “targata” Decò per stupire ancora

Sport

Dopo la vittoria nel campionato 2025, presentato stamattina il team del presidente Nico Torrisi che quest'anno giocherà con il prestigioso marchio dell'azienda leader nella distribuzione grazie all'impegno dello sportivissimo cavaliere Giovanni Arena

Un campionato di Serie C di basket maschile dominato alla grande e una promozione in Serie B interregionale sfumata solo all’atto finale dei play off in Puglia per l’Alfa Catania da quest’anno targata con il marchio Decò. Il quintetto del presidente Nico Torrisi si riporta ai nastri di partenza di un campionato che quest’anno prevede una nuova formula, ma non vede certo cambiati gli obiettivi della società che punta ancora una volta in alto.

Il cavaliere del Lavoro Giovanni Arena, il presidente Nico Torrisi e l’assessore allo Sport Sergio Parisi

Stamattina all’Hotel Baia Verde di Catania la presentazione ufficiale della squadra con il presidente Nico Torrisi, dirigenti (in testa Carmelo Carbone e Mario Litrico), staff tecnico e giocatori, sponsor e tanti appassionati.

“Un progetto – ha fatto il suo esordio Nico Torrisi presidente della Decò Alfa Catania – che porteremo avanti con un caro amico come Giovanni Arena che con il suo Gruppo Arena, ha creduto nel nostro impegno e affiancare la nostra Polisportiva che comprende anche la ginnastica, tanti bambini e tante bambine che crescono praticando l’attività sportiva”.

Decò Alfa Catania: foto di gruppo con gli sponsor e l’assessore Sergio Parisi

“Siamo la prima azienda siciliana nella distribuzione – sottolinea il cavaliere Giovanni Arena amministratore delegato del Gruppo Arena – e siamo grati di avere questa possibilità di affiancare il nostro marchio ad una società come l’Alfa Basket Catania. Siamo vicini e sosteniamo lo sport siciliano dal calcio al basket con Piazza Armerina in Serie B e con un nostro marchio, Supercoveniente sosteniamo la Virtus Ragusa di basket e oggi siamo pronti per questa nuova avventura con la Decò Alfa Catania“.

Foto di gruppo per dirigenti, tecnici e sponsor della Decò Alfa Catania

“Grazie a dirigenti lungimiranti come Nico Torrisi – l’intervento di Sergio Parisi assessore allo Sport del Comune di Catania – è stato portato avanti questo progetto sportivo nel basket e nella ginnastica che continua a dare grandi frutti. Serve adesso dotare le società di impianti adeguati e su questo fronte stiamo facendo passi da gigante e nel 2026 la possibilità di riavere in funzione il PalaNesima che magari potremmo chiamare PalaArena! Un grazie così a tutti gli sponsor che credono e investono nello sport“.

“Ora la parola passa al campo – continua Nico Torrisi affiancato dal cavaliere del Lavoro Giovanni Arena, da Sergio Tumino, il cavaliere Francesco Tornatore, Valentina e Giuseppe Di Benedetto, Antonello Stivala e Luigi Pulvirenti che rappresentava Stefano Finocchiaro, tutti appassionati che affiancano con le loro aziende il progetto Alfa – obiettivo primario è quello di divertirci e vincere anche se le altre squadre si sono attrezzate”.

Il presidente Nico Torrisi e la squadra della Decò Alfa Basket Catania che parteciperà alla Serie C maschile.

“Noi stiamo lavorando per fare bene – le parole di Luciano Abramo, capitano della Decò Alfa Catania – poi a parlare sarà il campo. Ci sono tanti giocatori nuovi e ci vuol un pò di tempo, ma già domenica a Comiso vogliamo cominciare bene”.

“Siamo cresciuti dalla prima squadra al settore giovanile – dice Zeliko Zecevic il tecnico che lo scorso anno ha portato l’Alfa in trionfo in Serie C – e vedo che in città cresce l’interesse per la squadra. Non ho mai vinto due campionati di seguito speriamo che quest’anno sia la volta buona e regalare un’altra perla alla città e alla Sicilia“.

Il presidente Nico Torrisi e i dirigenti con i tecnici del settore giovanile di basket e ginnastica

“Io ho giocato a Ragusa calcando anche i parquet di Serie A – parla con il cuore Sergio Tumino – e chi ha giocato comprende bene come il lavoro di squadra vince sempre. Con la mia azienda siamo così felici di affiancare realtà come l’Alfa e lo facciamo con passione perchè crediamo tanto nei giovani“.

Poi è toccato ad Enrico Famà responsabile del settore giovanile in grande crescita e alle due istruttrici della sezione ginnastica Loredana Bruno e Caterina Fiducia che continuano ad avviare allo sport centinaia di bambini e bambine.

A chiudere il deputato regionale Nico D’Agostino oggi nelle vesti di ex giocatore, grande sportivo e amico della Decò Alfa Catania: “Il basket è uno degli sport più belli e spettacolari e dove c’è soprattutto grande rispetto per gli avversari”.

L’intervento dello sportivissimo deputato regionale Nico D’Agostino

LE SQUADRE. Il campionato di Serie C scatterà in questo fine settimana con la prima giornata. Le 18 squadre sono divise in due sottogironi. Nel sottogirone West: Cestistica Gioiese Gioia Tauro, Dierre Reggio Calabria, Castanea Messina, Peppino Cocuzza Basket Milazzo, Svincolati Academy, Nova Basket Torrenova, Cus Palermo, Nuova Pall. Marsala, Virtus Trapani. Nel sottogirone East: Basket Giarre (domani alle 10 la presentazione nel salone degli Specchi del Palazzo comunale), Pgs Sales Catania, Olympia Basket Comiso, Sport Club Gravina, Cus Catania, Decò Alfa Basket Catania, Siracusa Basket, Gela Basket, Basket Scicli Meerkat.

LA PRIMA GIORNATA. Sottogirone West: sabato Cus Palermo-Castanea (alle 17,30); Peppino Cocuzza-Virtus Trapani (18,30) e domenica Marsala-Dierre (18) e Cestistica Gioiese-Nova Basket (18). Sottogirone East: sabato Pgs Sales-Scicli (19); domenica Sc Gravina-Siracusa (18), Olympia Comiso-Decò Alfa Catania (19) e Gela-Giarre (18).

LA FORMULA. Al termine delle 16 partite della fase regular, le prime cinque dei due sottogironi saranno ammesse alla poule promozione e le ultime quattro alla poule retrocessione.