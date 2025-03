Basket: annuncio dell’Nba, “organizzeremo un campionato europeo”

agenzia

Dopo decenni, il progetto stavolta sarebbe in dirittura d'arrivo

(ANSA-AFP) – ROMA, 27 MAR – L’Nba sta valutando la creazione di un campionato professionistico in Europa con la Federazione internazionale di basket (Fiba) come partner. L’idea è vecchia e spesso ripetuta ma stavolta l’annuncio arriva dal commissioner dell’Nba, Adam Silver. “Questa non è una nuova discussione”, ha spiegato il capo dell’associazione professionistica statunitense in conferenza stampa a New York, ricordando che l’argomento era sul tavolo da decenni, “ma crediamo sia giunto il momento di passare alla fase successiva”. Adam Silver ha detto che allo stato attuale delle riflessioni, l’Nba prevede una lega con 12 franchigie permanenti, non dipendenti dai loro risultati sportivi, e quattro membri che possono cambiare ogni anno. “Ma questo schema potrebbe cambiare” con i lavori di preparazione, ha avvertito il commissario. Adam Silver e il segretario generale della Fiba, Andreas Zagklis, presenti alla conferenza stampa, si sono rifiutati di approfondire ulteriormente il progetto, il primo assicurando che “non è stato ancora deciso”. Questa lega potrebbe essere un concorrente pericoloso per l’EuroLeague, oggi considerata il secondo miglior campionato del mondo. Interrogato sulle trattative con l’EuroLeague, Andreas Zagklis ha dichiarato che è “nostra intenzione avere contatti con i club”, ma non ha dato ulteriori dettagli. Adam Silver ha detto che parlare di “esplorazione” e non della creazione di una lega è legato al fatto che “noi vogliamo avere conversazioni aperte e dirette con le parti interessate e non discussioni segrete”. Secondo alcuni media citati dalla Afp, il Real Madrid e il Fenerbahçe, il Manchester City, l’Arsenal, il Psg avrebbero chiesto all’Nba di far parte della futura lega. “Siamo stati contattati per una franchigia di basket a Parigi, per la quale abbiamo espresso interesse”, ha detto un portavoce del Psg all’Afp. Secondo il sito specializzato Sportico, il prezzo d’ingresso per la creazione di una franchigia potrebbe essere fissato ad almeno 500 milioni di dollari. I nuovi franchise (soci) sarebbero controllati al 50% dalla Nba. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA