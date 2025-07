Basket: Buonfiglio ‘azzurre fantastiche, spero in finale uomini’

agenzia

N.1 Coni: "Tra sfide da vincere c'è quella di Polonara"

ROMA, 17 LUG – “Nulla accade per caso. Pochi giorni fa è stato portato a casa un risultato fantastico dalle ragazze del basket con un coach fenomenale. Quello che vorrei fare è venire di persona a tifare Italia per la finale degli Europei maschili il prossimo 14 settembre”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante il Consiglio federale Fip al Salone d’Onore del Coni, rende omaggio alla Nazionale femminile di Capobianco, bronzo battendo la Francia agli Europei femminili augurandosi al tempo stesso di poter vedere gli azzurri in finale nel torneo maschile che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre. “Tra queste sfide ce n’è anche una molto importante, come quella di Polonara”, prosegue Buonfiglio dedicando un pensiero al giocatore colpito da leucemia mieloide. Infine un pensiero su Gianni Petrucci, definito da Buonfiglio come “una persona da cui ho sempre cercato di copiare qualcosa come il suo decisionismo e la sua leadership”.

