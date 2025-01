Basket: Dallas supera Oklahoma, Edwards trascina Minnesota

agenzia

Memphis strapazza San Antonio, Antetokounmpo trascina Milwaukee

ROMA, 18 GEN – Nove le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana. Senza Shai Gilgeous-Alexander, i Thunder fermano la loro corsa a Dallas. Boston batte nettamente Orlando, mentre Anthony Edwards trascina Minnesota alla vittoria in trasferta a New York. Memphis strapazza San Antonio e Giannis Antetokounmpo guida Milwaukee al netto successo sui Raptors. Successo netto anche per Denver, che sbanca Miami sulle spalle dell’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic. I Lakers soffrono ma battono i Net. Jimmy Butler è tornato in campo per i Miami Heat dopo aver scontato la sospensione di sette partite chiudendo la sua prestazione con 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 33 minuti, ma Miami ha perso contro Denver (133-113), spinta da un’altra tripla-doppia di Nikola Jokic (24 punti, 12 rimbalzi, 10 assist). I San Antonio Spurs hanno perso per la seconda volta in tre giorni in casa contro i Memphis Grizzlies (140-112). Victor Wembanyama non è riuscito a cambiare il corso della partita, nonostante 19 punti, 12 rimbalzi, 3 assist e 6 blocchi. Dopo la sconfitta a sorpresa di mercoledì a Toronto, i Boston Celtics si riprendono e sconfiggono gli Orlando Magic, rivali di prima fascia della Eastern, per 121-94. Jayson Tatum ha brillato con 30 punti (6 rimbalzi e 4 assist), di cui 20 prima dell’intervallo. Kristaps Porzingis (23 punti) e Jaylen Brown (20 punti) hanno contribuito al successo dei campioni contro i Magic, con Cole Anthony (23 punti) e Paolo Banchero (21 punti) alla sua terza partita dopo l’infortunio. Trascinati da un Anthony Edwards in gran forma (36 punti, 13 rimbalzi, 7 assist), i Minnesota Timberwolves hanno vinto al Madison Square Garden contro i New York Knicks (116-99). I Wolves sono stati in vantaggio per la maggior parte della partita, ma si sono staccati solo alla fine. Il pivot francese Rudy Gobert ha contribuito con 11 punti e 6 rimbalzi al successo di Minnesota. Ancora senza lo sloveno Luka Doncic, i Dallas Mavericks sono riusciti a superare gli Oklahoma City Thunder (106-98), grazie soprattutto a Kyrie Irving (25 punti). OKC ha dovuto fare a meno del suo playmaker canadese Shai Gilgeous-Alexander. Non c’è storia a Milwaukee, dove i Bucks ottengono la loro terza vittoria di fila battendo Toronto grazie ai 35 punti di Giannis Antetokounmpo e ai 26 di Damian Lillard. Con questa vittoria i Bucks rimangono al quarto posto nella Eastern Conference. I Lakers strappano una vittoria ben più sofferta del previsto contro i Brooklin Nets (102-101). Senza Anthony Davisi Lakers si affidano a un LeBron James da 29 punti, 8 assist e 7 rimbalzi con 12/17 al tiro e a un Austin Reaves in grande serata per strappare una vittoria sudatissima. La guardia gialloviola chiude da migliore in campo con 38 punti segnati. Ai Pelicans basta una partenza sprint per battere i Jazz 136-123. New Orleans si gode anche uno Zion Williamson da 24 punti, 14 rimbalzi e 6 assist in meno di 23 minuti giocati, mentre CJ McCollum ne aggiunge 26. Utah si consola con un’altra buona prova da parte di Keyonte George, che conferma la sua crescita chiudendo con 26 punti e 4 rimbalzi. Charlotte espugna Chicago 125-123. A decidere il tutto sono LaMelo Ball (26 punti e 9 assist) e Vasilije Micic (9 punti e 4 assist) dalla lunetta, con Charlotte che trova un’altra ottima serata da Mark Williams, autore di una doppia doppia da 19 punti e 19 rimbalzi. Nella sfida contro Charlotte Chicago rivede il miglior Nikola Vucevic, protagonista di una doppia doppia da 40 punti e 13 rimbalzi, ma non basta.

