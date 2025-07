Basket: DiVincenzo infortunato, agli Europei va Thompson

agenzia

Play Minnesota out 'obiettivo resta percorso con l'Italia'

MILANO, 30 LUG – Donte DiVincenzo rinuncia agli Europei di basket del 2025 per un riacutizzarsi di un problema al piede. Lo annuncia lui stesso con un video trasmesso durante la conferenza stampa organizzata al Palazzo del Coni di Milano con la presenza del ct Gianmarco Pozzecco e del Coordinatore delle Nazionali Gigi Datome. “Purtroppo negli ultimi giorni un problema fisico non mi permette di essere con Italbasket. Guardo avanti, resta l’obiettivo di fare un percorso insieme alla squadra per i prossimi tornei, il Mondiale e le Olimpiadi”. Al suo posto sarà convocato Darius Thompson, playmaker che ha appena firmato con Valencia e che dispone della cittadinanza italiana per matrimonio. DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, aveva appena ottenuto la cittadinanza italiana, arrivata per meriti sportivi il 17 luglio con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

