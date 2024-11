Basket: Euro 2025, Italia-Islanda 74-81 ma azzurri qualificati

agenzia

La squadra di Pozzecco aveva già ottenuto il pass per il torneo

ROMA, 25 NOV – L’Italia batte l’Islanda 74-81 a Reggio Emilia nel secondo incontro di qualificazione agli Europei 2025. Gli azzurri di coach Pozzecco erano già qualificati prima di scendere sul parquet grazie alla vittoria della Turchia in Ungheria per 76-81. L’Italia si era imposta anche nella gara d’andata con gli islandesi a Reykiavik per 95-71.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA