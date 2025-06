agenzia

Azzurre battute 66-64 e sfideranno la Spagna per il titolo

ROMA, 27 GIU – Sfuma in semifinale il sogno dell’Italia ai campionati europei di basket femminile. Le azzurre sono state battute dal Belgio 66-64. In finale le belghe sfideranno la Spagna per il titolo continentale. Le azzurre ora giocheranno con la Francia per la finale per il terzo/quarto posto.

