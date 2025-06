agenzia

Dopo 30 anni arriva una medaglia per le azzurre

ROMA, 29 GIU – L’Italia del basket donne ha conquistato la medaglia di bronzo degli Europei battendo la Francia per 69-54 nella finale per il terzo e quarto posto. Erano 30 anni, dall’argento del 1995 a Brno, che le azzurre non andavano sul podio continentale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA