Basket: finale Nba, Boston strapazza Dallas in gara 1

agenzia

Punteggio finale 107-89 . Lunedì gara 2 sempre a Boston

ROMA, 07 GIU – Va a Boston gara 1 della finale Nba. I Celtics sono stati a tratti straripanti e hanno demolito la resistenza dei Dallas Mavericks: 107-89 il punteggio finale. Già nel primo quarto di gioco i padroni di casa hanno fatto la differenza, con una difesa agguerrita e buone soluzioni in attacco. Alla fine del primo tempo i Celtics avevano ben 21 punti di vantaggio (63-42) nella bolgia del TD Garden (sugli spalti c’era anche Pep Guardiola). Nella ripresa Dallas è partita forte grazie ad un micidiale Luka Doncic (30 punti e 10 rimbalzi), sfruttando una flessione degli avversari e arrivando fino a meno 8 punti, ma è stata una fiammata: Boston ha ripreso in mano le redini della partita con la difesa e confermato il vantaggio fino alla fine. Per i Celtics i migliori sono stati il lettone Kristaps Porzingis, ex di turno e al rientro da un infortunio, che ha segnato 20 punti con 6 rimbalzi, e Jaylen Brown (22 punti), buona prestazione anche per Jayson Tatum (16 punti e 10 rimbalzi) e per Derrick White (15 punti). Tra i Mavericks, oltre a Doncic, da segnalare la prestazione di P.J. Washington (14 punti e 8 rimbalzi) e dell’altro grande ex, Kyrie Irving, che ha realizzato 12 punti. Gara 2 lunedì notte sempre a Boston.

