Basket: gara3;Milano stende Bologna 81-78,è match point Scudetto

Napier, Shields e Mirotic decisivi: "Ma lavoro non è terminato"

MILANO, 11 GIU – Match point Milano. Napier, Shields e Mirotic mettono la griffe sulla vittoria 81-78 sulla Segafredo Bologna in gara3 e portano la serie sul 2-1. I tre moschettieri dell’EA7 segnano più della metà dei punti della squadra (48 su 81) e sono decisivi nel finale al cardiopalma che dà a Milano la possibilità di giocarsi giovedì sera in casa lo Scudetto. Alla Virtus non basta la lucidità nel punire sistematicamente i cambi che favoriscono il post basso di Mickey (17) e Sheneglia (11). Napier, Shields e Mirotic: la combinazione benedetta dell’Olimpia è sempre la stessa. Napier firma il controsorpasso nell’ultimo periodo con 7 punti e un assist nel tempo di uno schiocco di dita; Shields permette un nuovo allungo (75-70) quando la Virtus torna sotto. Il finale sembra scritto da un maestro del brivido: Shengelia ne segna 4 in fila per il nuovo -1 ma tocca con il piede il pallone che avrebbe significato il possesso della possibile vittoria a 15” dalla sirena. Mirotic fa 2/2 dalla lunetta, Melli stoppa Lundberg e la successiva tripla di Belinelli si infrange sul primo ferro. Come le speranze della Virtus di allungare la gara ai supplementari. “Siamo orgogliosi per questa vittoria ma ci manca una partita – evidenzia Mirotic -, il lavoro non è ancora terminato”.

