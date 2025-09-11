Basket: i talenti siciliani Under 15 in campo nel ricordo di Giustino Altobelli

Sport

Sabato e domenica al PalaCusCatania, a tre mesi dalla scomparsa dell'indimenticabile tecnico messinese un quadrangolare giovanile con Sicilia, Toscana, Veneto e Malta organizzato dalla Fip Sicilia

Tutti in campo nel ricordo di Giustino Altobelli. Sabato e domenica la Federbasket Sicilia diretta da Cristina Correnti organizza al PalaCus di Catania il memorial “Giustino Altobelli”, dedicato al coach messinese prematuramente scomparso lo scorso giugno.

L’indimenticabile allenatore messinese Giustino Altobelli

In campo le rappresentative Under 15 maschili di Toscana, Veneto, Malta e Sicilia e spettacolo assicurato nel ricordo del tecnico messinese, classe 1961, nel mondo del basket dal 1978 da giocatore e poi dal 1988 da allenatore prima tra Liberi Sportivi, Cestistica, la Rescifina Messina e l’Amatori Messina e per sette stagioni assistente del mitico Santino Coppa a Priolo nella vittoria dello scudetto, e poi con lo stesso ruolo a Schio, con cui ha vinto tutte le competizioni in Italia e un’Eurolega, è stato anche allenatore federale, assistente in Nazionale “A” e head coach dell’U. 18 femminile agli Europei 2016. Si era poi trasferito in Ungheria per poi tornare in Italia e assumere il ruolo di d.t. a Campobasso.

Giustino Altobelli e Santino Coppa

Dopo una breve malattia a giugno scorso se ne è andato lasciando un grande vuoto a tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie doti tecniche e umane.

La messinese Cristina Correnti presidente Fip Sicilia

“Siamo rimasti profondamente scossi dalla recente e prematura scomparsa del coach Altobelli – le parole di Cristina Correnti, messinese, presidente Fip Sicilia – che si è speso nel movimento femminile, ma che a livello giovanile è stato sempre un coach attento e presente. Gli abbiamo voluto dedicare il memorial perché ha carattere internazionale e perché è un torneo organizzato per far confrontare i nostri ragazzi con regioni non propriamente limitrofe e che difficilmente incontriamo. Ringrazio i presidenti dei comitati del Veneto e della Toscana e la federazione maltese per aver accettato l’invito. Speriamo che sia l’inizio di un percorso formativo dei nostri giovani sempre di maggiore livello”.

LA SQUADRA SICILIANA. Ecco I talenti nati nel 2011 della squadra siciliana U.15 che sarà seguita in panchina da Ivan Drigo affiancato da Giovanni Monastero e Nunziella Cangemi: Domenico cappellano e Felice Carmelo Crescenti (Orsa Barcellona); Guglielmo Falsone (Happy Basket); Alessandro Fiorito (Alfa Catania); Mattia Giorgianni (Svincolati Milazzo); Francesco Iacono Quarantino (Fortitudo Agrigento); Loris Savio La Cognata (Ideal Gela); Angelo Salvatore Maccarrone e William Salagubang (Centro Tt Pall. Giarre); Giuseppe Presti e Francesco Rosso (Olympia Comiso); Gioele Schiavone (Siracusa Basket).

Il tecnico Ivan Drigo guiderà la squadra Under 15 della Sicilia

IL PROGRAMMA. Il memorial “Giustino Altobelli” si disputerà al PalaCus di Via Santa Sofia, 61 e scatterà sabato alle 16 con la gara d’esordio Sicilia-Veneto e a seguire Malta-Toscana. Domenica alle 9 via alla finale per il 3° posto; alle 11 la finalissima e alle 13 la premiazione.

Giustino Altobelli a sinistra con la Trogylos Priolo 2000-’01 e a destra Messina al Trofeo delle Province 1996

