Basket in lutto, è morta Paola Mauriello: aveva giocato a Ragusa e Ribera

il caso

Lutto nel mondo del basket. E’ morta a soli 44 anni l’ex azzurra Paola Mauriello, che con la maglia della Nazionale aveva vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. «Paola, dolce Paola, ci hai lasciato» scrive in una nota federbasket guidata da Gianni Petrucci che «condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano».