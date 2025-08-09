Basket: la prossima stagione Nba al via il 21 ottobre

agenzia

Esordio con Oklahoma-Houston e Lakers-Golden State, gare su Nbc

ROMA, 09 AGO – La prossima stagione NBA inizierà il 21 ottobre con le sfide tra i campioni in carica di Oklahoma City contro Houston, e quella tra i Lakers e Golden State. Shai Gilgeous-Alexander e i suoi compagni di squadra dei Thunder ritroveranno i Rockets, autori di un’ottima stagione 2024-2025, con un secondo posto nella Western Conference. La franchigia di Houston potrà contare sul rinforzo di Kevin Durant (36 anni), due volte campione NBA con i Golden State nel 2017 e nel 2018. Le partite della serata di apertura saranno trasmesse negli Stati Uniti dalla NBC, segnando il ritorno della NBA su questo canale per la prima volta dopo 23 anni. La stagione 2025-26 è la prima di un contratto di diritti di 11 anni per l’NBA, del valore complessivo di 76 miliardi di dollari, secondo i media statunitensi. È stato anche reso noto il programma delle partite di Natale, che include tra l’altro un incontro dei San Antonio Spurs di Victor Wembanyama a Oklahoma City e una partita dei Cleveland Cavaliers contro i New York Knicks al Madison Square Garden.

