Basket, la Siaz Piazza Armerina batte Avellino sulla sirena e vola in Serie B nazionale

LA PROMOZIONE

Nella "bella" della finale play off, il quintetto bianconero ha superato i campani per 68-67

La Siaz Piazza Armerina vola in Serie B nazionale maschile di basket. Nella “bella” della finale play off, il quintetto bianconero ha superato Avellino per 68-67, con un canestro realizzato da Giovanni Occhipinti a 1″8 dalla sirena, dopo una partita giocata sempre a inseguire e con gli irpini che, nell’ultimo quarto, erano avanti di 11 lunghezze. Una grande soddisfazione per la società del presidente La Versa, del general manager Genovese e di coach Patrizio, vero artefice di questa bellissima favola sportiva.

